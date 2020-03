Zorgen over herten op straat in IJmuiden: 'Populatie onbeheersbaar'

IJMUIDEN - Een bewonerscollectief uit IJmuiden waarschuwt natuurbeheerders en de gemeente Velsen over het aantal herten en reeën dat ontsnapt uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De omwonenden vrezen voor ongelukken als er geen actie wordt ondernomen.

Het collectief bestaat uit een zestal inwoners woonachtig aan de Zeeweg. Ze maken zich zorgen over herten en reeën die weten te ontsnappen uit het natuurgebied, in IJmuiden beter bekend als De Heerenduinen. "De beesten maken daar dankbaar gebruik van sabotage aan hekken, die om onduidelijke redenen regelmatig worden opengeknipt. Maar de hekken zijn ook gewoon te laag, want ze springen er makkelijk overheen", legt woordvoerder Hans Hendriks uit. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

De dieren vreten de voor- en achtertuinen van IJmuidenaren kaal. "Maar zorgelijker is de levensgevaarlijke situatie die kan ontstaan op de weg. Ze steken zo over of lopen over het wegdek. Drie jaar geleden is er ook al een aangereden."

Natuurmonumenten beheert het gebied samen met Staatsbosbeheer. De hekken worden wekelijks gecontroleerd, zegt Boswachter Jowien van der Vegte. Ze is dan ook bekend met het probleem. "Dit is gewoon ontzettend vervelend. We hebben er iedere keer weer werk aan. En er is een risico dat dieren het duin uitgaan. Ik wil dan ook oproepen: doe dit alsjeblieft niet", aldus de boswachter.

