Mannen uit Haarlem en Zandvoort gepakt voor miljoenenfraude

De frauduleuze organisatie is werkzaam sinds 2013 en opereerde vanuit Spanje en Nederland. Het gaat om mannen van tussen de 40 en de 59 jaar. Ook in Marbella en Madrid zijn drie mannen aangehouden. Een Nederlandse hoofdverdachte is nog op de vlucht in Spanje.

6 miljoen euro

De politie is al meer dan twee jaar bezig met het onderzoek, nadat er op meerdere plekken in Nederland meldingen over oplichting binnenkwamen. Inmiddels vermoedt de politie dat zo'n 40 gedupeerden samen voor een bedrag van 6 miljoen euro zijn opgelicht. Een groot aantal huiszoekingen heeft veel bewijs opgeleverd. Er is beslag gelegd op een aantal bankrekeningen en een vakantiewoningen.

Boilerroom-fraude

Boilerroom-fraude is een vorm van oplichting waarbij mensen wordt gevraagd te investeren in een fictieve investeringsmaatschappij. In eerste instantie gaat het om kleine bedragen waarop winst wordt gemaakt om vertrouwen te wekken. De investeerders zien hun aandelen in waarde stijgen en krijgen soms real-time wisselkoersen te zien. Er wordt ze gevraagd steeds grotere investeringen te doen. Bij uitkering wordt het contact verbroken en blijkt de organisatie niet te bestaan.