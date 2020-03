Maatregelen bij Syngenta vanwege corona: "Iedere ochtend temperatuur van personeel opnemen"

Syngenta Seeds neemt geen enkel risico, vertelt directeur Arend Schot. “Het is voor ons een beslissing geweest van beter voorkomen dan genezen. Ik vind het veel erger als je geen plan hebt en er wel wat gebeurt, dan dat je te veel hebt voorbereid en er gebeurt niets."

Het zaadveredelingsbedrijf wil koste wat kost het virus buiten de deuren houden, en daar ondernemen ze de nodige stappen voor. Er is een team ingehuurd die de hele dag de wc's, trapleuningen en bijvoorbeeld deurstijlen schoonmaakt. Daarnaast heeft de directie besloten om alle vluchten van én naar het buitenland te cancelen, ook als dit gaat om niet-risico gebieden. "Wat echt niet anders kan, gaat gewoon door - maar over elke vlucht wordt dan wel uitvoerig beslist."

Ook is het personeel gevraagd om elkaar geen hand meer te geven. Niet aan bezoekers en niet aan elkaar. "Het zorgt inderdaad nog wel voor wat ongemakkelijke situaties, maar daar moeten we dan maar gewoon om lachen."

Met 37,4 graden naar huis

De meest impactvolle maatregel is het opnemen van de temperatuur van elk personeelslid en elke bezoeker, die vanaf morgen een kantoor van Syngenta inloopt. "We meten het voorhoofd en als er 37,4 graden of hoger op de teller staat, wordt hij of zij naar huis gestuurd en gevraagd om contact op te nemen met de huisarts en/of GGD", aldus Schot.

De meningen over deze maatregelen zijn verdeeld, vertelt hij eerlijk. "Sommige collega's reageren lacherig en anderen vinden het fijn dat we dit ondernemen. Ik kan het begrijpen als men het een overdreven reactie vindt, natuurlijk. Maar de veiligheid van ons personeel staat echt voorop. We zijn hier verantwoordelijk voor 900 man personeel."

Eerst veiligheid, dan bedrijfsvoering

Voor Schot en zijn team ligt de focus als eerste op de veiligheid van de mensen, en daarna op de bedrijfsvoering. Op dat laatste vlak beginnen ze enigszins de effecten te voelen van het virus. "Logistiek begint het langzaamaan stil te vallen, maar gelukkig hebben we flinke voorraden. Maar we zitten nog wel op goederen te wachten die vanuit China moeten komen. Het vliegverkeer met daar ligt natuurlijk vrijwel stil."

Daarnaast moeten de sites (vestigingen, red.) overeind blijven. "Veel zaden liggen gelukkig al klaar en zijn ingepakt. Maar ook dat kan vertraging gaan oplopen. We staan tevens aan het begin van de voedselketen en mensen gaan hamsteren. Dus het is belangrijk dat we de zaden naar de klanten krijgen."

Hoe nu verder?

Hoe lang Syngenta van plan is om hiermee door te gaan, is nog onzeker. "We overleggen elke week met een vast team over de ontwikkelingen en de door ons genomen maatregelen. Dit kan natuurlijk zo nog een paar maanden duren, maar dat is anderzijds ook weer niet te voorspellen. Voor ons blijft voorop staan dat we er alles aan willen doen om te doen wat we kunnen doen dat dit virus niet verder verspreid."