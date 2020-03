Mooiste melkkoeien staan te pronken in Middenmeer: "Dit is onze passie"

MIDDENMEER - In de manege van de Wieringermeerruiters is vanmorgen geen paard te zien. De hal is bezet door bijna 100 melkkoeien voor de jaarlijkse Rundveewintershow. Na een warme douche- en schrobbeurt buiten, staan de koeien binnen met een dekentje te wachten tot ze voor de jury mogen verschijnen.

"Ze noemen dit weleens een mooie boerenzondag", vertelt Peter Koomen van de organisatie. "De boer neemt een snipperdag en komt hier met zijn koeien voor de keuring of gewoon een gezellig babbeltje maken met zijn collega's."

'Dit is vaste prik'

Wimco de Boer uit Warder is één van de deelnemers. Hij heeft - samen met de rest van zijn familie - elf koeien meegenomen en doet mee in elke categorie. Voor hem en zijn familie is de keuring in Middenmeer een traditie: "Dit is vaste prik voor ons, we doen al heel wat jaren mee."

"Het is de 28ste editie, zeg ik even uit mijn hoofd", zegt Peter Koomen. "We hebben één jaar moeten afblazen vanwege de mond- en klauwzeer die toen heerste, maar voor de rest zijn we alle jaren van de partij. En het mooie is dat de jeugd het ook weer oppakt. Het Clusius College is er ook vandaag. Dus dat is voor de toekomst ook weer mooi."

Reünie

De keuring is voor veel boeren een reünie, maar het gaat natuurlijk ook om de keuring: "Ze staan er mooi bij", vindt Wimco de Boer. "Ik ben erg blij. We gaan zien hoe ze het gaan doen straks in de ring."

Overigens is de keuring niet alleen een evenement voor de sector, zegt Koomen: "Nee hoor, iedereen is welkom. En dankzij de sponsors hoeven we geen entree te heffen!"