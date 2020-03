Toch tijdelijk fietspad naar Zevenhuis: "Maar als bewoners weer niet geïnformeerd"

HOORN - Er komt een tijdelijk fietspad richting bedrijventerrein Zevenhuis, via de veelbesproken fietstunnel. De motie waar toe destijds is opgeroepen om geen tijdelijke fietspaden aan te leggen, wordt door burgemeester en wethouders van Hoorn in de wind geslagen. Ook leden van 'Actiecomité Fietspad Waarschap NEE' voelen zich genegeerd, omdat ze niet zijn meegenomen in deze beslissing.

In mei gaan de restaurants open en de gemeente wil voorkomen dat fietsers en lopers over de Strip gaan, welke alleen bestemd is voor snelverkeer. Er zijn nu namelijk nog geen voorzieningen voor fietsers en voetgangers, om straks vanaf de wijk naar de restaurants te komen.

De gemeente Hoorn gaat een tijdelijke fiets-en voetgangersroute aanmeten tussen de wijk Bangert en Oosterpolder en bedrijventerrein Zevenhuis. In november werd door de raad nog besloten om juist geen tijdelijke fietsroute aan te leggen, maar het college vindt dat de veiligheid in het gering kan komen. De tijdelijke fietsroute loopt van de oude Westfrisiaweg richting de Marowijne.

Bewonersvereniging Bangert Oosterpolder, verkeersgroep de Linten en Actiecomité Fietspad Waarschap NEE maken zich al lange tijd zorgen over hoe de fietsroute er uiteindelijk uit komt te zien. In eerste instantie zijn ze blij dat de tijdelijke route niet langs hun wijk gaat, maar ze zijn alsnog teleurgesteld dat de gemeente hun niet heeft meegenomen in de beslisvorming.

"In het brede kader zijn we er niet blij mee hoe dit is gegaan. We zijn weer niet geïnformeerd. En dit is tijdelijk en wij zijn gewoon nog altijd benieuwd hoe het er definitief uit gaat zien", aldus Hans Nobels van het actiecomité.

Niet geïnformeerd

Nobels probeert al maanden in contact te komen met de gemeente, in de hoop dat ze mogen meepraten over de uiteindelijke fietsroute. Dat zij niet zijn meegenomen in deze eerste beslisvorming, stemt hem mistroostig. "Deze keuze is gemaakt zonder de raad én zonder ons in te lichten. Ik snap er niets van want we hebben echt al meerdere keren brieven gestuurd en om contact gevraagd, maar tevergeefs. We moeten inmiddels bij ze bekend zijn."

Dat ze niet vooraf worden geïnformeerd, vindt Nobels minachtend voelen richting de bewoners van Hoorn. "We hebben alleen maar de beste bedoelingen voor de bewoners van Bangert en Oosterpolder. We willen er gewoon graag met de gemeente over praten en niet zomaar klakkeloos aan de kant worden geschoven."

Reactie gemeente

De gemeente geeft aan dat ze inwoners hebben geïnformeerd over de beslissingen, via de officiële kanalen van de website. Zij geven aan niet verplicht te zijn om het actiecomité in te lichten omdat de tijdelijke route niet door hun wijk loopt.

Daarnaast belooft de gemeente om inwoners, rondom het besluit van de definitieve fietsroute, wel mee te nemen. Echter geeft de gemeente aan dat dit plannen zijn voor in de verre toekomst. Het proces moet nog volledig worden opgestart.