Zaanse hulpverlener in het nauw op Lesbos

ZAANDAM - Truus Vegter uit Zaandam is net terug van het Griekse eiland Lesbos waar ze met haar dochter Iris hulp bood aan vluchtelingen. Toen zij daar was, kwam ze al in een benarde situatie terecht. Inmiddels kunnen de vrijwilligers van de stichting ShowerPower hun werk daar helemaal niet meer doen.

Op de bank van haar huis in Zaandam kijkt Truus Vegter naar het NOS-journaal over de penibele situatie op Lesbos. "Dit kan en mag niet. Toen wij daar vorige week waren, was de situatie nog niet zo dramatisch als nu. Ik zou mij er nu ook niet veilig voelen", zegt Truus. Een Nederlandse hulpverlener van de Stichting Bootvluchteling vertelt ondertussen in het journaal te zijn aangevallen met stalen buizen. Waarschijnlijk door een groepje rechts-extremisten. De hulpverleners zijn ondergedoken. In het opvangkamp Moira wonen 20.000 mensen - vooral vrouwen en kinderen - in erbarmelijke omstandigheden.

Even ontspannen

Vrouwen en kinderen worden door vrijwilligers van de stichting ShowerPower dagelijks uit het vluchtelingenkamp Moria gehaald en naar een badhuis gebracht, voor een douche en lichaamsverzorging. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds worden vrouwen en kinderen verzorgd in het badhuis.

Truus realiseert zich dat hun bijdrage maar heel klein is. "In de tijd dat wij er waren hebben wij nog geen 1 procent van de vrouwen en kinderen gezien dus dat is maar een druppel op de gloeiende plaat. Dat zo'n 88 vrouwen vrouwen en 88 kinderen even voor twee uurtjes uit die hel konden. Maar je zag ze zichtbaar ontspannen en ze waren zo dankbaar." Want het opvangkamp is een hel, vindt Truus. Ze kan geen woorden vinden om de ellende te beschrijven. De troep, de stank en totale gebrek aan hygiëne. "Kinderen die in de modder spelen waar hun vader 's nachts in plast. Verschrikkelijk".