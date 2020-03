De Peiling: Meer vrouwen en diversiteit op straatnaambordjes?

Amsterdam

Van alle straten in Amsterdam die naar personen zijn vernoemd, is slechts 13 procent vernoemd naar een vrouw. 24 straatnamen verwijzen naar mensen met een LHBTI-achtergrond. Ook Marokkanen, Surinamers, Turken en Indonesiërs zijn ondervertegenwoordigd. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar de circa 6000 straatnamen in de stad, meldt AT5



Bewustwordingsproces

Amsterdam wil voor meer diversiteit gaan. Actiegroep De Bovengrondse die zich al jaren inzet voor meer vrouwelijke straatnamen is daar blij mee. "Het is een bewustwordingsproces. We zijn dan ook niet voor het hernoemen van straatnamen, dat is logistiek onhandig", zegt Santi van den Toorn tegen dagblad Metro. "We hopen vooral dat er bij de ontwikkeling van een nieuwe straat of wijk twee keer wordt nagedacht voor men weer een mannennaam kiest."



Hilversum

Ook politieke partij Bij1 pleit voor meer diversiteit bij het kiezen van straatnamen. De partij zit nu in Amsterdam in de gemeenteraad en wil ook in Hilversum mee gaan doen aan de verkiezingen. "Als Bij1 straks actief is in Hilversum, willen we ons daar zeker hardmaken voor straatnamen met namen van minderheden", zegt een woordvoerder.



