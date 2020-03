Heleen vreest voor schrappen zorguren voor zoon Valentijn (5): “Zorg uit handen geven is levensgevaarlijk”

BOVENKARSPEL - De 29-jarige Heleen zorgt fulltime voor haar zoon Valentijn. Hij is vijf jaar en is geboren met een open ruggetje en ademhalingsproblemen. Om de zorg te betalen, maakt ze gebruik van een persoonsgebonden budget (PGB). Maar bij de nieuwe indicatie voor het aantal zorguren, worden veel ouders gekort of krijgen helemaal niks meer.

De zorg uit handen geven, is volgens Heleen onmogelijk. Direct na de geboorte zou ze weer gaan werken maar door de vele bijkomende problemen zoals de ademstops en voedingsproblemen, werd Valentijn om de haverklap opgenomen in het ziekenhuis. Heleen: "En ook daar merkten we dat artsen soms niet wisten hoe ze met hem moesten omgaan. Helemaal met het verpleegkundigentekort is onze zorg als ouders cruciaal voor hem. Het is levensgevaarlijk om het uit handen te geven."

Andere interpretatie

De regelgeving is niet veranderd, maar zorgverzekeraars zijn normen anders gaan interpreteren. Dat zegt de Belangenvereniging voor Intensieve Kindzorg (BVIKZ). Zorghandelingen die normaal vergoed zouden worden, worden nu onder 'gebruikelijke ouderlijke zorg' geschaald. Met als gevolg dat ouders gekort worden in de zorguren die ze krijgen, en dus minder of geen PGB meer ontvangen. Heleen: "Katheteriseren, darmspoelingen en ingrijpen bij de ademstops zou nu dus 'gewone' zorg zijn voor ons als ouders."