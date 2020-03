Kamer wil onderzoek naar metrotunnel of brug tussen Amsterdam en Almere

AMSTERDAM - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er onderzocht wordt of er op de zuidwestelijke punt van Almere versneld een nieuwe woonwijk gebouwd kan worden. Die wijk moet dan wel met een metrotunnel of brug verbonden worden met Amsterdam, de zogenaamde IJmeerverbinding.

Dat schrijft De Telegraaf vanochtend. Een voorstel van D66 en CDA om, vanwege de grote woningnood, eerder dan afgesproken naar de bouw van de wijk Almere Pampus te gaan kijken, werd aangenomen door een grote meerderheid van de Tweede Kamer.

25.000 woningen

De grond waar de wijk van 25.000 woningen gebouwd moet worden, is al in handen van het Rijk. Daarom zou er relatief snel met de bouw begonnen kunnen worden. In 2013 werd er door het kabinet nog besloten dat er pas na 2025 opnieuw zou worden nagedacht over Almere Pampus. Maar door de grote woningtekorten wil de Kamer dat dat eerder gebeurt.

Geld voor de megawijk en de verbinding naar Amsterdam moet deels komen uit een nog op te zetten investeringsfonds. Het kabinet is de haalbaarheid van dat fonds nu aan het onderzoeken.