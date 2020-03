Staatsbosbeheer plaatst borden rond de Slufter om wandelaars te waarschuwen

TEXEL - De afgelopen maand kwamen er tot twee keer toe wandelaars vast te zitten in het drijfzand in natuurgebied de Slufter op Texel. Politie en reddingswerkers van KNRM moesten eraan te pas komen om de wandelaars, die tot hun middel in de bodem gezogen waren, te bevrijden. Nu heeft Staatsbosbeheer waarschuwingsborden geplaatst om ongelukken te voorkomen.

"Als je in het drijfzand terecht komt kom je er niet meer uit", zegt boswachter Anna Sprenkeling. "Je zal niet verdrinken in het drijfzand, je blijft drijven, daarom heet het drijfzand. Wel kun je er tot je middel in komen te zitten en kom je er niet meer uit. Het water kan hier in de Slufter heel hoog komen te staan dus het levert uiteindelijk wel degelijk veel gevaar op."

De borden zijn geen verbodsborden. Boswachter Sprenkeling: "We kunnen wandelaars niet verbieden om rond te lopen in dit gebied. Het is hier tenslotte struingebied. Wel wilen we de mensen waarschuwen voor het gevaarlijke drijfzand en we hopen dat dat ongelukken in de toekomst voorkomt. "