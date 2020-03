Gezondheidsraad doet onderzoek naar relatie tussen Parkinson en bestrijdingsmiddelen

Jim Blom is één van de ervaringsdeskundigen die in de uitzending aan het woord kwam. Volgens hem komt Parkinson buitensporig veel voor in de West-Friese dorpen Zwaagdijk en Hauwert. "Door rond te vragen kwamen we erachter dat, voor zover wij weten, 12 mensen binnen een straal van een kilometer de ziekte van Parkinson hebben. Allemaal mensen die veel in aanraking zijn gekomen met bestrijdingsmiddelen", vertelde hij in de uitzending.

Ook binnen de familie van Jim roert de ziekte van Parkinson zijn staart: twee jaar geleden verloor hij zijn eigen vader aan de ziekte.

Tweeledig

Jim noemt zijn reactie op het nieuws dat er gedegen onderzoek gedaan gaat worden door de Gezondheidsraad 'tweeledig'. "Aan de ene kant ben ik blij met de aandacht, dat het probleem serieus wordt genomen. Aan de andere kant is er al genoeg onderzoek gedaan naar de relatie tussen Parkinson en bestrijdingsmiddelen, en is ook al bewezen dat die relatie er is."

In zijn reactie verwijst Jim naar de Parkinson Vereniging, die aangeven dat er 'onderzoek gedaan wordt naar dingen die al onderzocht zijn.'

Ondanks het goede nieuws zou Jim het graag omgedraaid zien. "Ik wil graag dat het middel niet verkocht wordt tot bewezen wordt dat het onschadelijk is, en niet omgekeerd. Nu wordt het verkocht tot duidelijk wordt dat het Parkinson veroorzaakt."