Dit weten we tot nu toe over de coronabesmetting in Haarlem

HAARLEM -Met de man uit Haarlem die het coronavirus heeft opgelopen, gaat het naar omstandigheden goed. Hij is tot nu toe, de enige in de regio Haarlem die het virus heeft.

Afgelopen zondag meldde hij zich bij de GGD met klachten en aan de hand daarvan is hij op het virus getest. Hij liep het virus op tijdens een bezoek aan Frankrijk. Privacy Over zijn identiteit doet de GGD Kennemerland geen uitspraken in verband met zijn privacy. Het is dus onbekend in welke buurt de man woont of waar hij werkt.

Internist infectioloog Milly Haverkort van GGD Kennemerland kan wel bevestigen dat de man niet in de risicogroep valt. En dat betekent dat de man geen verzwakte weerstand had, toen hij de ziekte kreeg en dat hij ook nog niet zo oud is. De man zit thuis in isolatie en heeft een gezin. De GGD houdt nauw contact met de gezinsleden maar zij worden vooralsnog niet op het virus getest. "Dat doen we niet omdat we het virus niet kunnen vinden als mensen geen klachten hebben en de gezinsleden hebben die nu niet. " De gezinsleden zitten in thuis-qarantaine wat betekent dat ze voor noodzakelijke dingen de deur uit kunnen, maar zoveel mogelijk thuis blijven. Tests Er worden dagelijks tussen de vijf en tien mensen in de regio Kennemerland getest op het coronavirus.

De monsters werden altijd opgestuurd naar het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam waar de tests werden uitgevoerd. Maar gezien het toegenomen aantal monsters worden de tests nu op zo'n tien andere locaties in Nederland gedaan, waaronder ook in het streeklab van Haarlem. Tip Milly Haverkort heeft nog wel een goede tip om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. "Stop met handen geven en elkaar kussen bij het begroeten. Knik even als je elkaar ziet, maar probeer lichamelijk contact zoveel mogelijk te vermijden om zo de ziekte in te dammen." Voor meer informatie over het Coronavirus kun je het beste kijken op de site van het RIVM en voor reisadvies op die van buitenlandse zaken.