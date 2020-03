Vrouw in Grootebroek aangerand door 'opmerkelijk drukke' man

GROOTEBROEK - De politie is op zoek naar getuigen van een aanranding die vorige week maandag heeft plaatsgevonden op de Duiker in Grootebroek.

Een vrouw was daar op 24 februari rond 22.00 uur haar hond aan het uitlaten toen een onbekende man haar benaderde en aanrandde. De vrouw werd boos en verweerde zich, waarop de man het op een lopen zette in de richting van de Inlaat en de lokale supermarkt.

Signalement

De politie zoekt naar een blanke man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij was tussen de 1.75 en 1.80 lang en had een mager-slank postuur met opvallend lange benen. Hij droeg zwarte kleding en een hoodie met een capuchon die hij strak had aangetrokken om zijn gezicht heen.

Volgens de politie had hij een slungelig loopje en gedroeg hij zich 'opmerkelijk druk'.

Meerdere slachtoffers

Mogelijk heeft de man meerdere vrouwen aangerand. De politie vraagt, als dat het geval is, die vrouwen zich te melden. Ook wordt er gezocht naar getuigen.