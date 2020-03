Het afscheidsinterview met vertrekkend wethouder Wimar Jaeger: "Ik wilde mijn stempel drukken"

HILVERSUM - Waar is hij trots op, waar heeft hij spijt van en wat hij vindt van het politieke klimaat in Hilversum. Wimar Jaeger gaat nog één keer uitgebreid in op zes jaar wethouderschap in Hilversum.

Jaeger kondigde in januari zijn vrijwillige vertrek aan, omdat hij vond dat het tijd was om het stokje over te geven. Deze week is zijn laatste week als wethouder en in dat kader blikt hij met NH Nieuws in een lang interview terug.



Hij praat in het interview van twintig minuten openhartig over zijn successen, zijn ongeremde ambitie en hoe hij soms ook drammerig overkwam. Jaeger had invloed in diverse organisaties in Hilversum en probeert tot op zijn laatste werkdag nog projecten zo goed mogelijk achter te laten. "Ik wil mijn stempel drukken."



Zo vindt hij ook dat het democratisch proces regelmatig vastloopt, omdat er na een besluit toch veel vertraging ontstaat door terugkerende weerstand. Hij noemt de busverbinding tussen Huizen en Hilversum (HOV Gooi) als voorbeeld. "Je moet doorpakken. Het is voor Hilversummers slecht als je ieder keer opnieuw het tegen probeert te houden, waardoor er constant onzekerheid blijft."