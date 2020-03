Tekort aan mondkapjes bij Acta, tandartsafspraken zonder spoed vervallen

Een woordvoerder kon nog niet zeggen hoe veel patiënten zijn gedupeerd.

Door de uitbraak van het coronavirus is er een run ontstaan op mondkapjes. Tandartsen zijn wettelijk verplicht de mondkapjes te gebruiken om bloed- en speekselspatten tegen te houden. Ze beschermen niet tegen het coronavirus.

Voorraad

Het Acta heeft weliswaar nog een voorraad, maar zegt door de situatie gedwongen te zijn om alleen spoedeisende behandelingen uit te voeren. Zo kunnen patiënten met een gebroken of verloren tand, een ontsteking, af te maken wortelkanaalbehandeling of een wond nog wel bij Acta terecht.

Hoe lang deze situatie zal duren, is niet bekend. "Het tekort aan mondneusmaskers is een wereldwijd probleem waarvan we niet weten hoe lang het duurt", laat Acta weten. "We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en passen waar en wanneer nodig ons beleid aan."

Kans klein

Overigens is de kans klein dat je het coronavirus bij Acta kunt oplopen, meldt een woordvoerder. Wel worden extra maatregelen genomen, zoals het regelmatig wassen van de handen, en te niezen in de elleboogplooi. "Ook adviseren we geen handen meer te schudden."