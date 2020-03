Wollige patiënten, knuffeldokters en kleuters: welkom bij het Teddy Bear Hospital

Mickey Mouse is van de trap gevallen, Teddy heeft kiespijn en een grote roze eenhoorn heeft een pleister nodig. Welkom bij het Amsterdamse Teddy Bear Hospital, opgezet in het Academisch Medisch Ziekenhuis (AMC), waar de komende dagen ruim 1500 kleuters hun knuffel langs brengen voor een behandeling.

Het doel van het jaarlijkse Teddy Bear Hospital - sinds 2006 - is om kleuters op een speelse manier kennis te laten maken met het ziekenhuis en alles wat daarbij hoort. Op deze manier leren zij dat je niet bang hoeft te zijn voor 'witte jassen' en ziek zijn. Het is de eerste dag van het berenhospitaal en de 250 getrainde knuffeldokters moeten flink aanpoten. Verspreid over drie dagen verwacht het AMC ruim 160 Amsterdamse basisscholen en bijzonder onderwijsscholen op bezoek. Nieuw dit jaar was de knuffelambulance die de kinderen naar de verschillende afdelingen bracht.

Wachtkamers en gips Bij binnenkomst wachten de kinderen met hun knuffels in de wachtkamer tot ze aan de beurt zijn. Vervolgens bepalen ze samen met de dokter wat er mis is. Deze stelt vervolgens een diagnose en een behandelplan op. Tientallen wollige patiënten worden gewogen, gescand, geprikt, ingebonden en in het gips gezet. "De kids hebben het er vaak nog weken over. Dankzij de knuffels zit er een veilige afstand tussen de artsen en de kinderen", vertelt een juf van basisschool Noorderbreedte Diemen. "Het ziekenhuis wordt zo meteen een stuk minder eng!"

"Ben jij wel eens geprikt?" Ook de jonge artsen profiteren: zij kunnen in het berenziekenhuis ervaring opdoen in de omgang met kinderen. "Ben jij wel eens geprikt?", vraagt een knuffeldokter aan een meisje waarvan de orang-oetang van de trap is gevallen. "Ja, maar dat deed helemaal geen pijn!", roept ze stoer. Toch doet ze even een hand voor haar ogen als de aap in zijn been wordt geprikt. Niet lang daarna nemen primaat en kleuter zwaaiend afscheid van de knuffeldokter. Weer helemaal gezond en vrolijk én in het bezit van een mooi Teddy Bear Hospital-diploma.

Het Teddy Bear Hospital is van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 maart geopend van 9:00 tot 15:20 uur. Het is opgezet bij locatie AMC van Amsterdam UMC op het Voetenplein.