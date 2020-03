Monumentenstatus bedreigt voortbestaan van kippenboer: "Kosten zijn torenhoog"

DEN ILP - Kippenboer Bert Molenaar is al zestig jaar een begrip in Den Ilp en omstreken. Hij nam het bedrijf van zijn vader over en behoort nu tot een van de laatste pluimveehouders in de omgeving. Het pand waarin hij al jaren woont en werkt, wordt mogelijk als monument aangemerkt. En dat ziet Bert helemaal niet zitten.

"Een aannemer heeft gekeken en die zei 'oeh, dit is heel slecht. Als je wat wil renoveren, kost dat heel veel geld'", vertelt Molenaar.

Schande

De lokale SP springt in de bres voor de kippenboer en is een petitie gestart die inmiddels al driehonderd keer is ondertekend. "Hij staat hier op de markt. Het is een kleine ondernemer en daar staan we voor", legt Heidi Bouhlel vande SP Landsmeer uit. "Het is een prachtig pand en die willen we zeker behouden, maar alleen in overleg", vult ze aan.

De gemeente laat weten dat de panden die op de monumentenlijst staan, als optie zijn aangemerkt. Het is dus nog niet zeker of het pand van Molenaar ook daadwerkelijk een monument wordt.