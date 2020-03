Dijklander Ziekenhuis zet reanimatiewens op het polsbandje

HOORN -Als er gereanimeerd moet worden, telt iedere seconde. Maar als reanimatie-afspraken eerst in de computer moeten worden opgezocht gaat kostbare tijd verloren. Daarom staat in het Dijklander Ziekenhuis de wens om wel of niet te reanimeren vanaf nu op de polsbandjes van patiënten.

Niet iedereen wil gereanimeerd worden, want daar kunnen consequenties aan zitten. Met deze aanduiding op de polsbandjes wil het Dijklander Ziekenhuis een ongewenste reanimatie voorkomen.

Quote Soms zijn patiënten niet meer dezelfde persoon als daarvoor Marianne Vriend, verpleegkundige

Zo weet ook Verpleegkundige Marianne Vriend, die het idee voor de polsbandjes ontwikkelde. "Een reanimatie is niet niks. Het is een medische ingreep en soms zijn patiënten niet meer dezelfde persoon als daarvoor", vertelt ze. "Het is dus heel belangrijk dat patiënten hier hun eigen keuze in kunnen maken."

Iedereen die in het Dijklander Ziekenhuis wordt opgenomen krijgt de vraag over wel of niet reanimeren voorgelegd. De wens wordt kenbaar gemaakt op de sticker van standaard polsbandjes van patiënten. Dijklander Ziekenhuis laat weten dat het niet gaat om een andere kleur polsbandjes, waar sommige ziekenhuizen gebruik van maken.