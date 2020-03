Extra NH Sport met live FC Utrecht - Ajax

UTRECHT - De halve finale van de KNVB-beker tussen Ajax en Utrecht begint woensdagavond om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard. NH Sport is live bij de wedstrijd met een extra radio-uitzending vanaf 20.30 uur. Eerder dit seizoen eindigde Ajax - Utrecht in 4-0 voor de Amsterdammers.

Pro Shots / Remko Kool

Ajax zit in een moeilijke fase. De Amsterdammers verloren afgelopen weekend met 2-0 van AZ. Daardoor staan de Noord-Hollandse ploegen samen bovenaan in de eredivisie. Enkele dagen eerder werd Ajax uitgeschakeld door Getafe in de Europa League. In het bekertoernooi versloeg de ploeg van trainer Erik ten Hag achtereenvolgens Telstar (4-3), Spakenburg (7-0) en Vitesse (3-0).

FC Utrecht Tegenstander FC Utrecht verloor zondagmiddag verassend met 2-1 van hekkensluiter RKC Waalwijk. De ploeg van voormalig AZ-trainer John van den Brom versloeg in de strijd om de beker amateurclub Excelsior '31 (4-1), FC Groningen (1-0), FC Eindhoven (2-1) en Go Ahead Eagles (4-1). Het duel in de uitverkochte Galgenwaard is de eerste thuiswedstrijd in het bekertoernooi.

Blessures Bij de Domstedelingen ontbreken de geblesseerden Maarten Paes en Willem Janssen. Adrian Dalmau is terug bij de selectie. Ajax mist nog altijd David Neres, Joël Veltman, Noussair Mazraoui en ex-Utrecht speler Zakaria Labyad vanwege blessures.