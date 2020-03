Heerhugowaardse tieners aangehouden met wapens en vals geld

BEVERWIJK - Op de Bullerlaan in Beverwijk heeft de politie maandagavond rond 17.30 uur twee jongens aangehouden, nadat er een melding binnenkwam dat ze een groot mes bij zich droegen. Na controle bleek de ene jongen een busje pepperspray bij zich te dragen, de ander had een ploertendoder en een knipmesje bij zich.

De twee verdachten, van 16 en 15 jaar uit Heerhugowaard, zijn aangehouden. Ook werd bij de laatste een hoeveelheid valse biljetten van 20 euro gevonden.

Het grote mes is niet aangetroffen. Zij verklaarden zelf dat ze een speelgoedmes in handen hadden gehad in een winkel.

De wapens en het valse geld zijn in beslag genomen. Na verhoor zijn zij in de loop van de avond weer vrijgelaten. Zij zullen zich moeten verantwoorden bij het Openbaar Ministerie.