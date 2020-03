Patiënten RKZ Beverwijk maken zich geen zorgen: "Ik stap gewoon naar binnen"

Tot nu toe maken patiënten van het ziekenhuis zich nog geen zorgen. "Ik stap gewoon naar binnen. Ik neem aan dat de patiënt in quarantaine ligt. Er kunnen hier ook mensen rondlopen die het virus al bij zich dragen. Maar dat heb je ook als je naar het theater gaat, of in de trein. Dan moet je alles mijden en jezelf opsluiten."

Sommige patiënten wisten niet eens dat er een besmet persoon in het ziekenhuis lag. "Dat vind ik vervelend. Ik had het wel willen weten."

Positief getest

Het ziekenhuis meldde vanochtend dat de eerste test, die bij de betreffende patiënt is afgenomen, positief is gebleken. De definitieve diagnose volgt als ook de tweede test is afgenomen. Deze zal in de loop van de dag meer uitsluitsel geven.

De patiënt is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Deze persoon is toen in overleg met het RIVM niet direct getest, maar vanwege de 'ontwikkeling van het ziektebeeld' is gisteren besloten om dat alsnog te doen.