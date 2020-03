De Peiling: Jacht op ganzen toestaan of verbieden?

Intimidatie "Het geeft een heel eng gevoel", vertelt een buurtbewoner die vlakbij de hut woont waar de jagers uit schieten. "Ik voel mij geïntimideerd. Ik ervaar het als een vorm van terreur." Een andere buurtbewoner zag een aanschoten gans pal naast zich uit de lucht vallen toen ze de hond uitliet. "Even later komt zijn partner die er naast gaat zitten. Die zit op een angstige manier te huilen bij het half dode beest. Dat was afgrijselijk om te zien."

Vroeg in de ochtend

Bewoners zijn er ook niet blij mee dat er al vroeg in de ochtend als het net licht wordt op ganzen wordt gejaagd. Op de website van de Jagersvereniging staat daarover dit:

Ganzenbejaging is noodzakelijk, maar houd rekening met de omwonenden. Als je in het weekend vroeg wilt jagen, maak dat dan van tevoren aan de bewoners duidelijk. Vooral in gebieden waar dicht op de bebouwing wordt gejaagd. Bij het pachten van een nieuw jachtveld is het slim om huis aan huis een brief te bezorgen (inclusief contactgegevens), waarin je nut en noodzaak van ganzenbejaging in de vroege ochtend toelicht.

Vergunning intrekken

De bewoners willen dat de politiek de vergunning intrekt. "Wij hebben alleen maar overlast", vertelt een vrouw die vlak aan het jachtgebied woont. "Dit is gewoon niet de oplossing."

Belangenconflict

"Ik zie het als een belangenconflict", zegt Erik Suurd van de wildbeheereenheid Haarlemmermeer. "Je hebt de belangen van de boer en Schiphol, en aan de andere kant de belangen van de bewoners. Belangrijk hierin zal zijn of je er begrip voor hebt of niet. Ik hoor ook vaak van jagers dat ze positieve reacties krijgen."

Wat vind jij?

Tegen jagen is veel weerstand, maar ganzen zorgen ook voor schade aan landbouwgewassen en ze zorgen voor onveilige situaties op Schiphol. Moeten we de jacht op ganzen toestaan of verbieden? We horen graag hoe jij daarover denkt.