Amerikaan op Schiphol beboet voor lading roestige oorlogsmunitie in bagage

SCHIPHOL - Een 43-jarige Amerikaan is afgelopen zondag op Schiphol beboet nadat er in zijn bagage granaten en hulzen uit de Tweede Wereldoorlog waren ontdekt. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vandaag op Facebook .

Marechaussees kregen een melding dat er bij de veiligheidscontrole van ruimbagage een koffer met drie handgranaten, een deel van een mortiergranaat en ruim dertig hulzen en onderdelen van munitie zaten.

Verzamelaar

De eigenaar van de koffer verklaarde dat hij items uit de Tweede Wereldoorlog verzamelt. Hij had de spullen met een metaaldetector gevonden in Duitsland en wilde ze meenemen naar huis. Omdat er geen springstof meer in de wapens zat, zag hij geen gevaar.

Geldboete

De verzamelaar moest uiteindelijk een boete van 750 euro betalen en mocht vervolgens naar huis vliegen. De granaten en munitie zijn in beslag genomen.