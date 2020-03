Meteoor gespot: camera op dak in Twisk legt heldere flits vast

TWISK - Kort nadat Marco Verstraaten uit Twisk vanochtend z'n ogen had geopend, las hij in een Whatsapp-groep met amateur-astronomen dat er een vannacht een meteoor de dampkring was binnengedrongen. Zijn dakcamera - voorzien van een 'extreme fisheye-lens' - blijkt het fenomeen haarscherp te hebben vastgelegd.

Marco Verstraaten

Volgens Marco gaat het om een meteoor. "Want het is pas een meteoriet als ie het aardoppervlak raakt, en het is niet bekend of dat is gebeurd." De meteoor vloog volgens de Twisker amateur-astronoom in ieder geval 'enkele tientallen kilometers door de dampkring'. Dat weet hij dankzij de bijzondere lens van de camera op z'n dak. "Daarmee kun je een driehoeksmeting uitvoeren."

Uit Marco's camerabeelden bleek dat de meteoor in Twisk rond 00:40 uur laag aan de horizon te zien was. Uit berichten in de appgroep maakte hij op dat het hemellichaam in België en het zuiden van Nederland veel hoger aan de horizon - en dus beter - te zien was.

"Zelfs hier in het noorden zichtbaar", twitterde Marco vanochtend bij een still van de meteroor. "Voor mij was het ver weg", legt hij aan NH Nieuws uit, "waardoor de meteoor hier in het zuidoosten laag aan de horizon te zien was." Hoger aan de hemel in het zuiden Op beelden uit Nijmegen - ruim honderd kilometer zuidelijker - is de meteoor inderdaad hoger aan de hemel gezien. Een camera in een huiskamer registreerde een enorme flits en een vuurbal die ogenschijnlijk op het aardoppervlak afkoerste.

Marco lag nog op één oor toen de meteoor de dampkring binnendrong. Dat geldt niet voor iedereen: zo blijkt uit tweets dat de meteoor onder meer in Alkmaar en op Texel 'live' is gespot.