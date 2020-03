Mysterieuze lichtflits ook vanuit Noord-Holland gezien

NOORD-HOLLAND Door heel Nederland is vannacht in de atmosfeer een mysterieuze lichtflits gezien. Ook Noord-Hollandse nachtbrakers hebben het fenomeen waargenomen.

Bovenstaande beelden komen uit in Nijmegen, maar uit onderstaande tweets blijkt dat de lichtflits ook in Noord-Holland is waargenomen. Onder meer vanuit Alkmaar, Twisk en vanaf Texel werd er melding gemaakt.

Of de meteoor volledig is verbrand of dat er resten op aarde zijn terechtgekomen, is niet bekend. Er komt vrijwel dagelijks ergens op aarde een meteoriet neer, maar zelden belanden ze in bewoond gebied.