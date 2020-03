Tijdelijke opnamestop op Intensive Care RKZ Beverwijk na positieve corona-test

Het ziekenhuis meldt dat de eerste test die bij de betreffende patiënt is afgenomen positief is gebleken. De definitieve diagnose volgt als ook de tweede test is afgenomen. "Deze zal in de loop van de dag meer uitsluitsel geven", vertelt communicatiemedewerker van het ziekenhuis, Sandra de Jong.

De patiënt is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Deze persoon is toen in overleg met het RIVM niet direct getest, maar vanwege de 'ontwikkeling van het ziektebeeld' is gisteren besloten om dat alsnog te doen.

Patiënten die momenteel op de IC verblijven zijn ingelicht over de mogelijke besmetting, net als hun familie. Volgens de Jong hoeven patiënten en personeel in het ziekenhuis zich geen zorgen te maken. "We zijn meteen preventief aan het werk gegaan, om enige verdere besmettingen te voorkomen."

Haarlem en Diemen

Gisteren werd bekend dat ook een inwoner van Haarlem het virus onder de leden heeft. Verder zijn in Noord-Holland voor zover bekend alleen enkele besmettingen in Diemen bekend.

Een Amsterdamse vrouw zit in Diemen met haar man en een kind in thuisisolatie, sinds zij vorige week te horen kreeg de tweede inwoner van Nederland te zijn die besmet was met het virus. Later bleken ook haar man en een van haar kinderen corona te hebben.