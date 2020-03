Jong AZ wint reprise tegen Almere City FC

WIJDEWORMER - De beloften van AZ hebben maandagavond voor 450 toeschouwers met 3-1 gewonnen van Almere City FC. Het duel eindigde ruim een maand geleden in 3-3, maar moest worden overgespeeld, omdat destijds bij Jong AZ de niet speelgerechtigde Kenzo Goudmijn meedeed.

Door een administratieve fout bij de KNVB was de middenvelder niet geschorst, terwijl hij dat wel had moeten zijn. Om die reden achtte de voetbalbond het het meest eerlijk als de wedstrijd in zijn geheel zou worden overgespeeld, dit keer zonder Goudmijn.

Doelpuntrijk laatste kwartier

Vlak voor rust is het Almere City FC dat de score opent. Thomas Verheijdt kopt raak uit een voorzet van oud-AZ-speler Mees Kaandorp. Het duurt tot de 78e minuut voordat Jong AZ, dat vrijdag nog met 5-1 klop kreeg van De Graafschap, scoort. Ferdy Druijf tekent uit een voorzet van Yukinari Sugawara voor de 1-1. Vier minuten later schiet Thijs Oosting de 2-1 binnen. In de blessuretijd maakt de thuisploeg het karwei definitief af: Zakaria Aboukhlal bepaalt de eindstand op 3-1.

Veertiende plaats

De Alkmaarse talenten springen op de ranglijst over MVV Maastricht heen. De ploeg van de trainers Koen Stam en Michel Vonk bezet met 28 punten de veertiende plaats. Almere City FC verzuimt goede zaken te doen in de strijd om de play-off en blijft negende met 41 punten; evenveel als nummer tien Telstar.