Amsterdams stadsbestuur bezorgd over criminele activiteiten binnen amateurvoetbalclubs

Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders vandaag in antwoorden op vragen van VVD-fractieleider Marianne Poot. In een enquête van RTL Nieuws gaven in november 70 amateurvoetbalclubs aan aanwijzingen te hebben over criminele activiteiten binnen hun vereniging. Het zou gaan om contante betalingen van dubieuze sponsoren en drugshandel.

Twee clubs opgeheven

Het college schrijft dat dit ook voorkomt bij Amsterdamse voetbalclubs en noemt dit 'zeer zorgelijk'. "Ondermijning is een probleem binnen de sport waardoor de maatschappelijke kracht van sport afneemt. We hebben hier eerder mee te maken gehad waarbij uiteindelijk twee voetbalverenigingen zijn opgeheven."

Het stadsbestuur doelt mogelijk onder meer op de opheffing van zaalvoetbalvereniging 't Knooppunt in 2018. De gemeente ontzegde de club toegang tot alle Amsterdamse sporthallen naar aanleiding van een integriteitsonderzoek. Volgens de gemeente bleek de club te worden gesponsord door de onderwereld.

Aanpakken en bespreekbaar maken

Wanneer er nu binnen een sportclub criminele activiteiten worden geconstateerd, zo verzekert het college, zal de gemeente dit in samenwerking met de politie en het OM direct aanpakken.

Ook vindt er in april een overleg plaats, georganiseerd door wethouder Simone Kukenheim (D66) van Sport, met de bestuurders van Amsterdamse voetbalclubs, waar dit onderwerp zal worden besproken. "We willen clubs helpen ze bewust te maken van risico's en bedreigingen rondom sponsoring en investeringen."