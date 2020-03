Officieel afscheid van Bergense burgemeester Hafkamp: "Ik heb nergens spijt van"

Na een persoonlijk lied mocht commissaris van de Koning Arthur van Dijk aftrappen met de eerste toespraak. Hij roemde Hafkamp om haar optreden tijdens de grote natuurbranden in het duingebied van Schoorl. "Je deed het goed en hebt toen veel geleerd. Je werd een natuurbrandexpert waardoor we veel van je konden leren."

Raadslid Solita Groen prees Hafkamp namens de raad om haar betrokkenheid. "Je stond altijd tussen de mensen. Iedereen kon rekenen op jouw aandacht en liefde." Maar Groen stond ook stil bij de politieke onrust in de gemeente Bergen. "Ben je een bruggenbouwer geweest? Daar zullen de meningen over verschillen. Als we het over de raad hebben kunnen we zeggen dat het een eigenwijs gezelschap is."

Uitzonderlijke prestatie

Burgemeester Piet Bruinooge noemde het een uitzonderlijke prestatie om twaalf jaar burgemeester te zijn. Hij roemde Hafkamp vanwege haar bijdrage aan de regionale samenwerking. "Jij kreeg het voor elkaar om te helikopteren en bent een steun geweest voor de samenwerking in de gemeente."

Bruinooge stond ook stil bij de vele kritiek die Hafkamp kreeg. "Naar mijn mening zijn mensen te ver gegaan en hebben ze je onrecht aangedaan. Het heeft je persoonlijk geraakt maar nooit als bestuurder. Je bent een fijn mens en we gaan je missen. Koester vooral de fijne herinneringen."

En toen was het moment daar. Wethouder Klaas Valkering kreeg, ietwat onwennig nog, de ambtsketen van Hafkamp om zijn schouders gehangen. Hij mag zich even burgemeester noemen totdat Peter Rehwinkel aan de slag gaat als waarnemend burgemeester. Valkering onthulde daarna het schilderij dat in het gemeentehuis van Bergen komt te hangen.

Kleinkind

En daarna sprak de oud-burgemeester, met flink wat emotie, de aanwezigen toe. "Het waren veelbewogen jaren maar ik kan verzekeren dat ik altijd met plezier naar mijn werk ben gegaan. Ik heb van al die jaren nooit een seconde spijt gehad." Ook vertelde ze dat als het haar even teveel werd ze naar een foto of filmpje van haar kleinkind keek. "Dat geeft afleiding maar het heeft me ook leren relativeren."

"Het burgemeesterschap is en blijft een veelzijdig ambt. Je bent burgermoeder maar ook handhaver, waar niet iedereen blij mee is. Ik hoop dat de burgers van Bergen blijven participeren en meepraten maar ook meeluisteren. Meningen moeten soms worden bijgesteld. Bouw verder, Bergen verdient het."