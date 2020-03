Beverwijker Frans eet planten en bloemen uit eigen tuin: "Het is een openbaring"

BEVERWIJK - Hij zou het niet meteen een trend willen noemen. Toch denkt Frans Hoogeland dat in de toekomst net als hij steeds meer mensen eetbare planten en bloemen in hun tuin zullen laten groeien om zelf op te eten.

Het is namelijk niet alleen gezond en duurzaam maar ook erg lekker. Hoogeland heeft er geen wetenschappelijke verklaring voor, maar hij voelt zich er goed bij. De gepensioneerde kok/kelner maakt de lekkerste pesto van daslook of smaakvolle dressing van veldzuring. Het gebeurt allemaal in atelier De Arend achter zijn huis in Beverwijk, waar hij ook workshops verzorgt. Hij vertoeft er graag. En anderen met hem.