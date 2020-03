Spoor van vernielingen in Muiderberg: "Ontzettend jammer"

MUIDERBERG - Veel vernielingen afgelopen week in Muiderberg. Er zijn autospiegels kapotgeslagen en op veel plekken is graffiti gespoten.

Onder andere een bestelbus, een bushokjes, garages, een bunker, een brievenbus en een muziekkapelletje moesten het ontgelden. Dit weekend zijn ook meerdere autospiegels kapotgeslagen. Het is niet duidelijk of de het vandalisme door dezelfde persoon is gepleegd.

De garage van Wietse Koopman is één van die plekken: "Voor ons ontzettend jammer in die zin van dat we de zaak net op hadden geknapt", vertelt hij. Zijn garage had net een nieuwe verflaag gekregen. "En ik heb hier en daar geïnformeerd van hoe kun je eventueel dat spul eraf krijgen, maar dat lukt niet."

"Je zou graag willen weten: wat is nou de reden? Waarom?", vertelt Wietse. "Ik zal het niet weten. Het is gebeurd, en je kunt gissen. Maar ik voel mij niet een slachtoffer in de zin van ze moeten mij hebben. Nee, we zijn het slachtoffer dat het bij mij gebeurd. En die schade die zal voor jezelf zijn."

Dorpsraad

"Ik vind het buitengewoon vervelend", reageert John Haug van de Dorpsraad Muiderberg. "Maar daarvoor moeten wij die dader wel eerst weten te vinden."

De dorpsraad is zelf ook gedupeerd. De onlangs door hun gerenoveerde muziektent heeft er flink van langs gekregen. De buitenkant is beklad, net als de betonnen vloer en het dak. "We willen heel graag dat dit stopt, want dit is gewoon doodzonde", aldus Haug.