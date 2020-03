Man in Den Helder van bezittingen beroofd tijdens aankoop horloge

DEN HELDER - Een 51-jarige man uit Den Helder is gistermiddag rond 15.00 uur slachtoffer geworden van een brutale beroving. De man meldde de beroving zelf bij het politiebureau.

De man had met onbekenden afgesproken in de Slingerbeekstraat in Den Helder om daar een duur merkhorloge te kopen. Toen hij daar aankwam werd hij door twee mannen bedreigd met een wapen, mishandeld en beroofd.

De daders gingen er vervolgens vandoor met zijn persoonlijke bezittingen. De politie is op zoek naar getuigen die gistermiddag iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Slingerbeekstraat.