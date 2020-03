Bestuurder gecrashte Lamborghini Heemskerk meldt zich alsnog

HEEMSKERK - De bestuurder van de Lamborghini, die zaterdagmiddag in een sloot in Heemskerk belandde, heeft zich alsnog gemeld bij de politie.

De geleende Lamborghini maakte volgens een getuige deel uit van een trouwstoet, die zaterdag over de Communicatieweg in Heemskerk reed. Daar verloor de bestuurder de macht over het stuur, slipte en schoot de andere weghelft op. Vervolgens raakte de Lamborghini een andere auto, schoot de berm in en kwam in een sloot tot stilstand.

Identiteit bestuurder snel bekend

Toen de hulpdiensten bij de sloot aankwamen, zat er niemand meer in. De politie wist de identiteit van de bestuurder snel te achterhalen, maar tastte in het duister over zijn verblijfplaats. Nu de man zich heeft gemeld, zal hij alsnog uitgebreid worden verhoord over de toedracht van het ongeluk.