Hoornse ijsmeester nuchter onder Japanse WK schaatsoverwinning: "Geen speciale trucjes uitgehaald"

HOORN - De Japanners gingen er dit weekend op het WK Sprint in Hamar in Noorwegen met de titel vandoor. Een bijzondere overwinning, die misschien wel door de Hoornse ijsbaan De Westfries gevoed is.

Afgelopen week moest de selectie plotseling uitwijken voor hun training omdat door de harde wind hun vlucht werd geannuleerd. "Ik kreeg een paar appjes van de trainers, of ze gebruik konden maken van de ijsbaan. Hoorn was voor hen dichtbij Schiphol", vertelt locatiemanager Jakko Jan Leewangh van ijsbaan De Westfries. En dat gebeurde in alle stilte. Geen tribune vol mensen, maar slechts een handje vol recreanten was er op de baan. "Het was niet bekend gemaakt. Dat kon ook niet want ze moesten juist even de ruimte hebben om te trainen. Rond vier uur op maandagmiddag is het altijd heel rustig, dus dat was hét moment."

NH Nieuws

Zelfs de ijsmeester van dienst had niet door dat hij hoog bezoek op de baan had. "Ik dacht eerst dat het recreanten waren, tot ik hun mooie witte pakken zag en een bekend gezicht: de Nederlandse bondscoach Johan de Wit", vertelt Arjen Neefjes. Al veertien seizoenen houdt hij het ijs in topconditie. "Maar vorige week heb ik geen speciale trucjes uitgehaald hoor! Het ijs is hier altijd goed." Grote gunfactor Of ze door het speciale bezoek dit keer de Japanners aanmoedigden? "Stiekem misschien wel een beetje. Als er dan iemand deze ronde had moeten winnen; dan waren dat de Japanners!" Ook Neefjes gunt het de Japanners van harte. "Uiteraard ben ik voor Nederland. Maar de Japanners hebben bij mij een grote gunfactor. De laatste jaren horen ze niet bij de favoriete landen maar met een Nederlandse coach hebben ze toch een mooie weg ingeslagen." Of het magische Hoornse ijs een bijdrage aan de overwinning geleverd heeft? Dat denken de mannen niet. "Heel eerlijk gezegd, zal het niet veel uitgemaakt hebben", zegt Leewangh lachend. "Ze hebben natuurijk heel hard getraind en de Russische favoriet was ziek. Er zijn meerdere redenen dat ze hebben kunnen winnen. Maar het is natuurlijk heel erg leuk en voor Hoorn een mooie opsteker."