Haarlemse ex-militair krijgt vier jaar cel voor cokesmokkel op marineschip

HAARLEM - Een 23-jarige ontslagen militair is veroordeeld tot vier jaar cel voor de mislukte smokkel van 22 kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland op marineschip Zr. Ms. Johan de Witt.

De verdachte uit Haarlem werd 24 september 2019 in Curaçao aangehouden toen hij het marineschip op liep met 11 kilo drugs in zijn rugzak. Het schip werd meteen doorzocht op meer, maar dat werd niet gevonden.

Nadat het enorme schip 24 oktober 2019 in Nederland was aangekomen, werd het nogmaals binnenstebuiten gekeerd. Met hulp van douanespecialisten werd nog eens 11 kilo cocaïne gevonden, hangend in een boodschappentas tussen de wand van een toilet en de wand van het schip.