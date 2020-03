Even geen koffie van Gooise Koffiebus door corona bij Nike: "Het scheelt zeker 300 kopjes"

HILVERSUM - Geen Nike-medewerkers, geen koffieverkoop. Zo simpel is het. Marco Smit is eigenaar van De Gooise Koffiebus op het Nike-terrein in Hilversum en in verband met de corona-besmetting is ook zijn tent gesloten. "Dat scheelt me zo'n 2000 euro omzet, maar ik mis vooral mijn leuke klanten."

Op een ochtend verkoopt hij tussen de 200 en 300 kopjes koffie op het terrein van Nike in Hilversum. Maar vandaag dus even niet. "Ik was er al vanochtend toen een bewaker naar me toe kwam: 'Marco, vandaag komt er helemaal niemand,' dus ik ben weer naar huis gegaan." Marco is ook de eigenaar van de Koffie Society in Bussum. Daar spreken we hem, want hij wil liever niet meer bij de bus komen. "Nee, er is mij afgeraden om op het terrein te zijn. Ze willen het zo leeg mogelijk houden." Tekst loopt door onder de video.

Vandaag en morgen is het Europese hoofdkantoor van Nike op het Arenapark in Hilversum gesloten. Medewerkers werken vanuit huis en horen morgenmiddag meer over de vervolgstappen. Ondertussen worden het gebouw en de parkeergarage grondig gereinigd. Arts bellen Marco maakt zich niet echt zorgen, maar heeft voor de zekerheid even zijn arts gebeld. "In verband met mijn hart, maar er is niet iets wat ik kan doen. Het is net als griep en als het goed is, beschermt de griepprik ook." Bij Nike in Hilversum werken meer dan 2000 mensen uit 80 landen. "Het zijn leuke mensen en ik mis ze enorm," zegt Marco. "Dus ik hoop dat ik woensdag gewoon weer aan het werk kan in de koffiebus, want ik kijk ernaar uit iedereen weer te zien."

GGD Gooi en Vechtstreek Met vragen over corona in de Gooi en Vechtstreek kun je terecht bij het callcenter van de GGD: 035-6926400

