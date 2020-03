Man gewond na val in schacht ondergrondse vuilcontainer Julianadorp

JULIANADORP - Een man is vanochtend gewond geraakt toen hij bij winkelcentrum Dorperweerth in de schacht van een ondergrondse vuilcontainer viel. Dat gebeurde op het moment dat de container werd geleegd, wat de man niet heeft opgemerkt.

De man wilde iets weggooien in één van de containers, maar had niet door dat medewerkers van HVC de container omhoog hadden getakeld en liep nietsvermoedend over de metalen plaat die de schacht afdekte.

Die plaat dient als beveilging, maar bleek niet berekend op het gewicht van de man, die daardoor in de drie meter diepe schacht viel. De brandweer heeft de man uit de schacht bevrijd, waarna ambulancepersoneel hem naar het ziekenhuis heeft gebracht.

Lichte verwondingen

De politie bevestigt dat de man gewond is geraakt. Volgens een woordvoerder zou hij slechts lichte verwondingen aan de val hebben overgehouden, waar hij in het ziekenhuis voor wordt behandeld.



Afvalverwerker HVC is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar.