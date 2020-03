Zestig nieuwe tips over verdwijning Tanja Groen, maar geen nieuwe informatie

SCHAGEN - Nadat de politie in het onderzoek naar de vermissing van de Schagense Tanja Groen vorige maand in Maastricht een graf had geopend, zijn er tientallen nieuwe tips binnengekomen.

Onlangs kreeg het team zeer specifieke informatie over een graf op een begraafplaats in de Maastrichtse wijk Heugem. Dat graf zou in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 - de nacht waarin Tanja spoorloos verdween - hebben opengelegen. Besloten werd dat graf te openen, maar Tanja's stoffelijke resten werden niet gevonden .

Dit is wat we weten over de zaak Tanja Groen

"We hadden zo gehoopt dat we na al die jaren de ouders van Tanja konden vertellen dat we hun dochter gevonden hadden, maar helaas mocht dat niet het geval zijn", vatte projectleider Bob Willemsen het resultaat van de zoekactie destijds samen.

Toen Tanja verdween, woonde ze nog maar net in Limburg. De bewuste nacht fietste ze van de sociëteit Circumflex naar haar kamer in Gronsveld, een klein dorpje onder de rook van Maastricht. Ze kwam daar echter nooit aan.

Evaluatie

Nadat de tip onvruchtbaar was gebleken, heeft de politie geëvalueerd of het daarwerkelijk nodig was om het graf te openen. "Conclusie is echter dat deze tip zo concreet was - op één specifieke plek gericht en passend in het scenariobeeld - dat het geen optie was om de zoekactie niet te starten."

Het onderzoek naar Tanja's verdwijning wordt niet gesloten, benadrukt de politie. Zodra er nieuwe tips binnenkomen, zullen die worden uitgeplozen. "Iedere tip wordt uitgezocht", benadrukt de politie.