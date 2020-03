Pim zoekt nieuwe fietsroutes in Afrika: 'In Ethiopië gooien ze stenen naar je, las ik'

AMSTERDAM - 12.000 kilometer fietsen door een nog onbekend continent? Voor de gemiddelde Amsterdammer klinkt het waarschijnlijk als een zelfmoordmissie, maar Pim Claassen dacht daar nét iets anders over. Hij is zondagmiddag vanaf Schiphol vertrokken om aan zijn zes maanden durende avontuur te beginnen. AT5 sprak de avonturier nog voordat hij het vliegtuig instapte.

'Ik heb er altijd al van gehouden om het avontuur aan te gaan. Ik denk dat mijn ouders hierin ook een grote rol hebben gespeeld. Toen ik 14 jaar oud was fietste ik al samen met ze naar Zwitserland. Ik weet nog dat ik na die zomervakantie terug op school kwam en heel enthousiast was. Het bereiken van dat doel is mij altijd bijgebleven en dat heeft mij ook gemotiveerd om zelf zulke fietstochten te gaan maken.'

'Ik ga zes maanden lang fietsen door Afrika. In eerste instantie ga ik natuurlijk voor het avontuur die kant op, maar ik hoop ook het ruige continent op de kaart te zetten voor fietsliefhebbers. Ik zal starten in Caïro, Egypte en zal dan mijn tocht vervolgen naar: Sudan, Ethiopië, Kenia, Uganda, Rwanda, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zuid Afrika, Lesotho en ik finish over hopelijk zes maanden in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hoe ben je op het idee gekomen?

'Jazeker, ik heb al een keer 5000 kilometer afgelegd binnen 25 dagen. Toen begon ik in Noorwegen en eindigde ik in Athene. Daarvoor ben ik ook al meerdere keren naar Parijs en Berlijn gefietst. Dit avontuur is daarentegen wel totaal anders. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit eerder in Afrika geweest en het aantal kilometers dat ik ga fietsen is natuurlijk absurd veel.'

'Het begint natuurlijk met een stevige fiets, kampeerspullen en een tent, maar ik heb bijvoorbeeld ook een noodzender bij me en afgelopen vrijdag heb ik bij de huisarts mijn bloedgroep achterhaald. Mocht het dan onverhoopt helemaal misgaan, dan kan de zorgverlening snel handelen. Ook heb ik een laptop op zak en een camera, zodat ik het avontuur kan vastleggen. Oh en ik vergeet bijna dat ik in ieder land een simkaartje koop voor mijn mobiel.'

Wat doet die noodzender dan?

'Het is eigenlijk een SOS-knop. Als ik op die knop druk dan zal mijn omgeving dat bericht te zien krijgen en daarnaast wordt mijn familie op de hoogte gesteld. In Amerika werkt de noodzender heel goed, omdat het een Amerikaans product is, maar ik heb geen volle garantie in Afrika. Laten we hopen dat alles gewoon soepeltjes verloopt.'

Waar zie je tegenop?

'Eigenlijk zie ik op tegen meerdere dingen. De grootste uitdaging gaat de eenzaamheid zijn. Je bent natuurlijk uren of zelfs dagen alleen op de fiets. Mijn reis gaat beginnen in Caïro, maar als ik dan in Sudan door stukken van de Sahara fiets, verwacht ik wel dat ik het moeilijk ga krijgen. Er is daar niet veel anders dan zand en de temperaturen zijn alles behalve aangenaam. Ook denk ik na over de gevaarlijke grensovergangen bij Sudan en Ethiopië. De kans dat je daar overvallen wordt is namelijk vrij groot.'

'Ik las zelfs in blogs dat ze in Ethiopië totaal niet zitten te wachten op fietsers en dat kinderen daar zelfs met stenen naar je gaan gooien. Laten we hopen dat dat niet gebeurt.'