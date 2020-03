Buurt richt kleinste park van Amsterdam op tegen fietsers op de stoep

AMSTERDAM - De bewoners van de Laplacestraat in de Watergraafsmeer in Amsterdam zijn de fietsers, scooters en zelfs zware motoren die met volle snelheid over de stoep langs hun huis rijden zat. Om dit probleem op te lossen toverden zij de stoep om tot het Laplacepark: het kleinste park van Amsterdam dat uitsluitend voor voetgangers toegankelijk is.

De kinderen in de Laplacestraat rennen graag naar buiten om op de mooie brede stoep voor hun huis te spelen, maar dit is volgens hun ouders levensgevaarlijk. "Hier vanaf de trap heb je een flinke blinde vlek om de hoek. Er komen met grote regelmaat en met hoge snelheid fietsers, scooters en zelfs zware motoren voorbij en dat is af en toe best gevaarlijk." Hans Heuvelmans is de initiatiefnemer van het park en hij hoopt hiermee extra duidelijk te maken dat de stoep niet bedoeld is om op te fietsen. De buurtbewoners vinden het een mooi initiatief. "Ik vind het een leuk idee, ik weet dat de buurman ook heel erg fan is van z'n tuintje en ik vind zeker dat het het woord park mag krijgen."

