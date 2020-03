Titelstrijd weer volledig open na AZ-zege in Amsterdam

AMSTERDAM - De Noord-Hollandse topper tussen Ajax en AZ is geëindigd in het voordeel van de bezoekers. AZ was sterker dan de Amsterdammers en boekte een verdiende zege op de ploeg van trainer Erik ten Hag: 0-2.

Het was een open beginfase van de topper in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax al na twee minuten op voorsprong leek te komen. Dusan Tadic kopte hard op doel uit een voorzet van Quincy Promes, maar Marco Bizot hield AZ op de been. Dat het een belangrijke redding was van de keeper uit Hoorn beek een minuut later eens temeer. Daley Blind speelde de bal in de voeten van AZ-middenvelder Jordy Clasie, die zijn spits Myron Boadu wegstuurde en het leer achter Ajax-doelman André Onana zag belanden voor de vroege openingstreffer: 0-1.

AZ kreeg vervolgens via Fredrik Midtsjø de kans om de marge te verdubbelen. De Noorse middenvelder werd in stelling gebracht door Oussama Idrissi, maar vond Onana op zijn weg. Ajax deelde speldenprikjes uit via pogingen van Lisandro Martínez (schot) en Tadic (kopbal), maar de ploeg van trainer Erik ten Hag mocht van geluk spreken dat het tijdens de rust niet tegen een 0-2 achterstand aan keek. Onana lag opnieuw in de weg nadat het Calvin Stengs lukte om Boadu alleen voor de keeper te zetten.