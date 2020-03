Ziyech en Promes in Ajax-basis, AZ met bekende namen

Ziyech kampte de afgelopen weken met klachten aan zijn kuit. Daardoor moest hij onder andere Getafe-thuis laten schieten. Promes viel wel in tegen de Spanjaarden, maar hij was daarvoor lange tijd uit de roulatie. De basisplaatsen van de twee gaan ten koste van Danilo en Ryan Babel. Laatstgenoemde is niet wedstrijdfit en zit niet bij de selectie. Nicolás Tagliafico, afgelopen donderdag nog geschorst, staat weer in de basis. Ryan Gravenberch valt daardoor weg.

AZ

AZ begint aan de derby met de bekende namen. Aanvoerder Teun Koopmeiners staat weer centraal in de verdediging. Het middenveld wordt gevormd door Fredrik Midtsjø, Dani de Wit en Jordy Clasie. Hakon Evjen begint op de bank. In de voorhoede krijgen Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi opnieuw het vertrouwen.

NH Sport

De aftrap in de Johan Cruijf ArenA is vanavond om 20.00 uur. De wedstrijd is in zijn geheel te volgen op de radio bij NH Sport. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman zijn de commentatoren.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Eiting, v/d Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi