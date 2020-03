Texelse surfer Van Rijsselberghe beëindigt carrière na verlies kwalificatie Spelen

Dat meldt mediapartner NOS. "Ik heb altijd met mijn hart gevaren, alleen was dat de laatste tijd een lastige opgave", legt Van Rijsselberghe uit. "Diep van binnen was de drive niet groot genoeg om op het WK de sterren van de hemel te varen."

De heimwee naar zijn gezin in Californië - Van Rijsselberghe is getrouwd en heeft twee dochters - bleek een steeds zwaardere last te worden. "Het is bijna niet te doen om drie maanden van huis te zijn. Dan ben ik soms zo met het thuisfront bezig. Een gouden medaille is me veel waard, maar geen echtscheiding."

Twijfel

De twijfel bij de Texelaar was voelbaar bij het WK in Sorrento, waar hij na een bloedstollende tweestrijd het goud en de olympische kwalificatie aan zijn goede vriend Kiran Badloe moest laten.

Van Rijsselberghe is voornemens die laatste bij te staan in zijn jacht op olympisch goud. "Ik ga ervoor zorgen dat ik bij Kiran de puntjes op de i kan zetten, zodat hij op de Spelen het maximale eruit kan halen."

Gouden medailles

Van Rijsselberghe behaalde twee van zijn mooiste zeges op de Olympische Spelen van 2012 en 2016. In Londen was hij met een reguliere en de medalrace nog te gaan al zeker van olympisch goud.

In 2016, in Rio de Janeiro, prolongeerde Van Rijsselberghe zijn titel en baarde hij opzien door zijn overwinning op de boot met koning Willem-Alexander en koningin Máxima te vieren.