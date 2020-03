Politie: in beslag genomen auto niet in brand gestoken

AMSTERDAM - De autobrand die gisteravond woedde op het terrein van het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Slotervaart is niet aangestoken. Dat laat de politie weten na het bekijken van camerabeelden.

Rond 21.30 vloog een in beslag genomen auto op het terrein in brand. Op het terrein worden door de politie in beslag genomen auto's neergezet. Het parkeerterrein is met hekken en stroomdraad afgezet.

De brandweer kwam met twee brandweerwagens ter plaatse. Brandweermensen stonden een aantal minuten voor een gesloten hek te wachten, maar hadden de brand toen ze bij de auto waren snel onder controle.

Uit camerabeelden blijkt dat niemand over het hek is geklommen of dat de brand is aangestoken. Mogelijk gaat het om een technisch defect.