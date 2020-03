Anderhalve maand voor reünie krijgt voormalig poptempel Middenmeer alvast make-over

MIDDENMEER - De schoonmaak van voormalig poptempel de Oude Beurs in Middenmeer is van start gegaan. Op 18 april wordt daar nog één keer een groot feest gegeven.

Nog één keer de Oude Beurs, dat is wat organisator Ad van Veldt al lange tijd voor ogen had. Op 18 april is het eindelijk zover en met nog ruim anderhalve maand voor de boeg is een team begonnen met het opruimen en leeghalen van deze ooit zo legendarische poptempel.

Gisteren zijn er twee grote containers met rotzooi uitgehaald en het resultaat mag er zijn; de zaal is schoon. De komende tijd is voor schilderen, herstellen en opbouwen, zodat het er straks weer spic en span uit ziet.

Mediapartner Regio Noordkop mocht alvast een kijkje nemen en sprak met Ad van der Veldt over de uitverkochte reünie op 18 april.