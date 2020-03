Extra NH Sport met live Ajax - AZ

AMSTERDAM - Het is aftellen tot 20.00 uur zondagavond. Dan begint in de Johan Cruijff ArenA de onvervalste topper tussen de nummers één en twee van de eredivisie Ajax en AZ. Uiteraard is NH Sport er live bij met een extra radio-uitzending van 18.00 tot 22.00 uur.

Beide ploegen kregen afgelopen donderdag een tik te verwerken. Ajax won weliswaar met 2-1 van Getafe, maar sneuvelde in de Europa League. AZ verloor in Oostenrijk met 2-0 van LASK Linz en is ook klaar in Europa.

Blessures

Bij de Alkmaarders ontbreken nog altijd de geblesseerden Stijn Wuytens, Ron Vlaar, Pantelis Hatzidiakos en Albert Gudmundsson. AZ won de wedstrijd in Alkmaar, die niet bepaald sprankelend was, met 1-0 dankzij een goal van Myron Boadu. Opvallend genoeg kwam de topscorer van AZ in de tien duels die hij daarna speelde tot nog maar twee goals.

Hakim Ziyech

Bij Ajax is de hoop dat Hakim Ziyech terugkeert. De spelmaker ontbrak zowel in de met 1-0 verloren uitwedstrijd van vorige week tegen Heracles Almelo als thuis tegen Getafe. Zaterdag stond Ziyech weer op het trainingsveld. Daar lieten Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zich ook zien. Mazraoui staat inmiddels twee weken aan de kant met een enkelblessure. Labyad liep november vorig jaar tijdens een uitwedstrijd tegen Lille een scheurtje in een meniscus op.

Extra lange NH Sport

Vanaf 18.00 uur in ons sportforum natuurlijk heel veel aandacht voor het wel en wee bij Ajax en AZ. Tussen 19.00 en 20.00 uur hoor je alles over de opstellingen en vanaf de aftrap krijg je een rechtstreeks verslag van Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker. De presentatie is in handen van Rob Mooij en Stef Swagers.