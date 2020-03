Konijn Bella 'verdwenen' na vakantie in Amsterdams dierenpension

De politie en de Dierenbescherming zijn een onderzoek gestart na verontrustende meldingen over Dierenhotel Pocahondas in Amsterdam-Osdorp. AT5 sprak boze klanten: "Mijn konijn was overleden, maar dat zeiden ze niet. Ik kreeg een ander mee."

Volgens de eigenaresse van het dierenhotel is er niets aan de hand en doen ze altijd hun stinkende best om alle dieren goed te verzorgen. Ook AT5 kreeg klachten binnen over verwaarlozing, dieren die naar poep en plas zouden stinken en zelfs dieren die nooit meer terugkeerden uit het pension. Naomi Noorman uit Nieuw-West en Martiska Napjus uit Noord delen hun verhaal bij AT5, omdat ze willen waarschuwen voor het pension. 'Mijn konijn Bella bleek ineens dood' Beide vrouwen zijn zeer ontevreden over dierenhotel Pochahondas. Naomi Noorman bracht liet haar konijn daar logeren omdat ze twee weken op vakantie ging. Ze kwam iets eerder thuis dan gepland en ging gelijk haar Bella ophalen. "Het duurde vrij lang en toen kwamen ze terug met het verkeerde konijn. Ze zeiden dat ze toevallig twee Bella's hadden in de opvang. Ik moest er toen nog een beetje om lachen." Maar het lachen verging haar snel toen ze een half uur later mee mocht lopen naar het kantoor. "Ik was nog steeds in de veronderstelling dat ik mijn konijn ging aanwijzen. En toen zei die man: euh, tja eigenlijk is je konijn een dag nadat je wegging overleden.''

NH Nieuws

Oververhitting zou de oorzaak zijn geweest. Naomi vindt dat het dierenhotel daar beter op had moeten letten. Ook Maritska Napjus is kwaad. Ook zij kwam eerder dan gepland haar hondjes ophalen. "Ik wilde met ze meelopen naar de hokken, maar dat mocht niet." Toen de honden aan kwamen lopen, zag ze gelijk dat het mis was. "Hun huid was zo lelijk geworden. Ze waren nat, stonken naar ontlasting en urine. Ze waren thuis nog helemaal van slag en ineens deden ze ook hun behoefte in huis", aldus Napjus. Via Google zijn veel soortgelijke verhalen over het dierenhotel te lezen, al zijn ze lang niet allemaal negatief. Toch zijn de politie en de Dierenbescherming een onderzoek gestart, waar ze zo lang het onderzoek loopt niets over willen zeggen.

Reviews Daniël Brouwer- een maand geleden

Ik heb m’n kleine elf hier naartoe gebracht en hij is nooit meer teruggekomen 😢

Slecht bedrijf dit 🤬 Jimmy 1998- 3 maanden geleden

Doe je hond dit niet aan! Heb er stage gelopen, grote fout van me leven geweest!

Je hond wordt daar behandeld zoals je hond niet hoort te behandelen tijdens zijn verblijf daar! De hele dag in een hok en niet de juiste aandacht geven. Monique Thomas - 10 maanden geleden

De hond geeft het weer super naar zijn zin gehad. Iedereen heeft wel iets te zeggen maar het ligt ook aan je hond. Die van ons eet altijd ook als we er niet zijn. Zag er goed doorvoed uit en was super actief toen hij thuis kwam. Ze zijn lief voor de honden dus vorm je eigen mening!

Hoteleigenaar Rita de Vos wil niet voor camera reageren, maar laat in een schriftelijke reactie aan AT5 weten: "Negatieve recensies mogen natuurlijk altijd geplaatst worden, maar zijn lang niet altijd terecht. We vinden het vooral heel vervelend als een klant op die manier alsnog zijn of haar gelijk probeert te halen. Die klant heeft vaak geen idee dat dit een kleine ondernemer kan beschadigen. Dat is echt heel jammer", schrijft ze. De eigenaresse kan zich niet vinden in de kritiek vinden en vergelijkt het pension met een kinderdagverblijf, waar nou eenmaal soms ongelukjes gebeuren. "Daar zijn ook kinderen die het moeilijk vinden om niet bij papa en mama te zijn in hun vertrouwde omgeving. Soms schaaft er ook eentje z’n knie. Sommige ouders zullen dan denken: ‘dat kan gebeuren’. Anderen denken: ‘het kinderdagverblijf is de schuldige’", aldus Rita de Vos.