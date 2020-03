Rijbewijsloze cokegebruiker racet met 170 kilometer per uur over A7

Een 32-jarige man uit Opperdoes heeft afgelopen nacht een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt op de A7. Terwijl hij onder invloed was van cocaïne, scheurde hij met maar liefst 170 over de snelweg.

Agenten zagen de man rijden bij Berkhout. Ondanks dat ze direct vol het gaspedaal intrapten, hadden ze grote moeite om de auto bij te houden.

Bij Hoorn ging de wegpiraat de snelweg af en reed hij twee keer door een rood stoplicht.

Inbrekerstools

Op de Venenlaan werd de man tot stilstand gebracht. Bij controle testte hij positief op het gebruik van cocaïne. Ook bleek zijn rijbewijs te zijn ingevorderd.

In de auto vonden agenten inbrekersgereedschap en drugs. De man is opgepakt en zijn spullen zijn in beslag genomen.