In beslag genomen auto's in lichterlaaie op politieterrein Amsterdam Slotervaart

AMSTERDAM - Op het terrein van de politie aan de Aletta Jacobslaan in Amsterdam-Slotervaart zijn vanavond enkele auto's door brand verwoest. Het gaat om voertuigen die in beslag zijn genomen, en tijdelijk op het terrein staan geparkeerd.

De brand ontstond rond 21.30 uur en lijkt te zijn begonnen in één van de auto's, waarna de vlammen al snel oversloegen op enkele auto's ernaast.

Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij. Inmiddels heeft de toegesnelde brandweer de vuurzee geblust.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Een politiewoordvoerder laat aan AT5 weten dat onderzocht wordt hoe de brand is ontstaan. Daarvoor worden onder meer beelden van beveiligingscamera's op het terrein bestudeerd.