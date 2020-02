Trambestuurder veroordeeld tot geldboete voor ernstig ongeluk Stadionweg

De tram kwam op de kruising met de Herculesstraat in botsing met een taxi met drie inzittenden. Zij raakten alle drie gewond. De taxichauffeur had onder meer een bloeding in de hersenen, gebroken ribben en een gebroken rugwervel. Ook een passagier had onder meer gebroken ribben en een gebroken wervel. De andere passagier had breuken in het gezicht.